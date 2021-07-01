COVID-сертифікат: куди зможуть подорожувати українці? [ Редактировать ]
Відсьогодні в Україні починають тестувати електронні COVID-сертифікати, які надалі використовуватимуть для закордонних поїздок. Посвідку можна буде отримати через портал "Дія". Український сертифікат повністю відповідатиме європейським стандартам.
Та як подорожувати зараз? Куди і з якими документами українцям можна вирушати в мандрівку - дізнавалась Тетяна Радченко.
На сьогодні стабільно зменшується кількість нових інфікованих. Громадяни активно подорожують як Україною, так і за її межами.
Роман Родина, генеральний директор Центру громадського здоров'я України:
Більшість країн зараз вводять умови для в'їзду, які дозволяють людям, які мають певні умови, наприклад, вакцинація або ПЛР-тест подорожувати, в'їжджати в ці країни.
Утім, ні український сертифікат, ні міжнародне свідоцтво не є достатнім та єдиним документом для в'їзду до країни. У кожної - свої правила. Докладно ознайомитися з ними можна на сайті Міністерства закордонних справ - Тріпедвайзор. гов. уей.
Роман Родина, генеральний директор Центру громадського здоров'я України:
Там відкривається мапа, просто треба натиснути на країну, яка цікавить людину і там відкривається повна інформація щодо можливих умов, які існують в цій країні для в'їзду саме для українців, там чітко прописується які довідки потрібно мати.
Новий цифровий документ, ковідний сертифікат, можна отримати за умови повного курсу вакцинації, негативного ПЛР-тесту та задокументованого факту, що людина одужала від коронавірусу. Також експерти кажуть: той, хто щепився першою дозою вакцини за кордоном, другу може отримати у своїй країні. А ще попереджають про іншу небезпеку.
Катерина Матюшкіна, начальниця відділу статистики та аналізу Центру громадського здоров'я України:
Основна проблема зараз це гострі кишкові інфекції, оскільки дуже висока температура повітря і ми спостерігаємо за останні 5 місяців було зареєстровано близько 13 тисяч випадків гострих кишкових інфекцій.
А кінець літа традиційно - це період, коли рівень захворюваності на кишкові інфекції зростає. Тому подорожувальникам, ласим до екзотичної кухні, радять бути особливо пильними.
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