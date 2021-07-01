Законопроєкт Зеленського про деолігархізацію відправили на доопрацювання [ Редактировать ]
І свіжа новина з парламенту. Президентський законопроєкт про деолігархізацію проголосували у першому читанні за 275 голосів і відправили на доопрацювання.
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