"Опозиційна платформа - За життя" засудила закон про корінні народи [ Редактировать ]
Закон про корінні народи обмежує права інших народів. Так в партії "Опозиційна платформа - За життя" відреагували на сьогоднішнє голосування в парламенті. Там вважають, що закон поглиблює розкол в суспільстві.
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