Закон про корінні народи обмежує права інших народів. Так в партії "Опозиційна платформа - За життя" відреагували на сьогоднішнє голосування в парламенті. Там вважають, що закон поглиблює розкол в суспільстві.

Адже ділить громадян - за етнічними, культурними та мовними ознаками. У політсилі закликали скасувати дискримінаційні норми і забезпечити рівні права всім українцям.