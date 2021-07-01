Законодавчий - конвеєр. Сьогодні депутати билися, сварилися і один за одним ухвалювали документи. Почали з... Нью-Йорка. Перейменували донецьке селище Новгородське у Нью-Йорк, точніше повернули стару назву. Далі взялися за глобальне. У турборежимі ухвалили деолігархізацію, зміни у Податковий кодекс та законопроєкт про корінні народи.

Про всі ці рішення ми говоритимемо протягом випуску. Та спершу - репортаж Анни Каменєвої - про головні депутатські рішення.

Турборежим повертається. 6 законів ухвалено в цілому. І це тільки на Пленарному засіданні, яке тривало вранці. Нардепи повернули ставку ПДВ 20% для деяких видів сільгосппродукції. А ще знову зобов'язали лікарні та МОЗ проводити обов'язкові електронні закупівлі, які були тимчасово скасовані на період карантину.

Лариса Білозір народний депутат, "Довіра":

Непоодинокі випадки, коли проводяться закупівлі сумнівної якості вдумайтесь на сьогодні проведено 182 тисячі процедур на 37 млрд гривень поза тендерною процедурою це провели райони, обласні лікарні, МОЗ. Ми залишаємо поза тендером закупівлю ліків вакцин, медобладнання кисню.

За наполяганням усіх фракцій поза планом розглянули і такий важливий проект.

Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України:

Перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області в селище міського типу Нью-Йорк. я не жартую, всі фракції підписались.

Не обійшлося сьогодні і без скандалів. В кулуарах між черговим та позачерговим засіданням дісталось депутату від слуг Микиті Потураєву. Журналістка Ірма Крат перервала його брифінг і як потім заявила - так помстилася за ухвалення закону про продаж землі, який сьогодні вступає в силу. Жінку охорона вивела з парламенту. А депутати взялися за роботу. Але не в повному складі.

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Чесно кажучи, я сподівався, що на позачерговій сесії ми будемо питання тарифів розглядати, питання пенсій. сьогодні 1854 мінімальна пенсія, совісті в вас нема, мінімальна пенсія менша ніж прожитковий мінімум. Ми просто залишимо засідання.

Вечірнє засідання присвятили кримським питанням, податковим змінам і олігархам. Депутати ухвалили закон про корінні народи. Ними визнали кримських татар, караїмів та кримчаків.

Рустам Умєров народний депутат, "Голос":

Конституція каже народ меншин визначається законом України, ми 30 років чекали на нього.

Також нардепи скасували режим вільної економічної торгівлі в Криму. І взялися за олігархів. Ними стануть ті хто відповідає 3 з 4 критеріїв. Участь в політичному житті, вплив на ЗМІ, є монополістом та активів має понад 2 млрд грн.

Денис Малюська міністр юстиції:

Рішення про включення приймає РНБО. Може прийняти таке рішення за поданням будь-якого члена РНБО. Встановлюються обмеження до таких осіб декларування контактів з олігархами або їх представниками.

Опозиція цю ініціативу критикує.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Не может тайная канцелярия в виде совета национальной безопасности определять, кто каким олигархом будет - приближенным или отдаленным. Мы это хорошо видели, когда накладывали санкции на контрабандистов, когда половина контрабандистов оставили их в покое, они работают, на других наложили санкции, просто произошло перераспределение потоков. Вот это вот ручное управление такое оно как раз и будет тормозом отделения власти и денег в том числе.

Юлія Тимошенко, народний депутат, голова ВО "Батьківщина":

У випадку, якщо олігархи .... нічого.

Послухавши всі за і проти, нардепи все ж ухвалили документ. В 1 читанні - 275 за. Голосували Слуги, Групи довіра і За майбутнє. Вдарили по олігархах і ще одним законопроєктом про податкові зміни. Між собою депутати його називать антиахметівський.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Якщо ми говоримо про руду, ми пропонуємо так підвищити ставку, прив'язати ставку до ціни на зовнішніх ринках, щоб той хто добуває, сплачував народу України від свого доходу, а не як це зараз є чомусь від вартості добичі.

І якщо цю норму підтримує багато нардепів, то інші пропозиції уряду критикують. І називають сирим.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Кого вони цим законопроектом визначили олігархами, всіх селян, які мають ділянки більше пів гектара і з цих ділянок щось вирощують і продають, ще група олігархів це всі хто купує житло, вони хочуть ввести оподаткуванням на додану вартість житла нового.

Кіра Рудик, народний депутат, "Голос":

Це недолуга спроба обкласти податком додатковими тих, хто справді працює, це не законопроєкт як вивести бізнес з тіні, це законопроєкт як области додатковими податками будівельників, щоб в результаті ті люди які накопичують на власне житло платили на 20% більше.

Майже година обговорень і дискусій, і депутати сказали своє слово. 243 - За. До другого читання пообіцяли доопрацювати і виключити найбільш скандальні норми.