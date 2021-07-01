Володимир Путін поставив під сумнів доцільність переговорів з президентом України [ Редактировать ]
Чи буде зустріч Путіна та Зеленського? Напередодні російський президент під час "Прямої лінії" багато говорив про Україну і про наші внутрішні питання, зокрема, про переслідування опозиції, і про зовнішні. А ще хоч і не відмовився від переговорів із українським президентом, але поставив під сумнів їхню доцільність. Мовляв, усі рішення по Україні приймаються не в Україні.
Володимир Зеленський відповів на це сьогодні в інтерв'ю. Подібні висловлювання про зовнішнє управління він назвав "пропагандистською мантрою". А ще сказав, що в липні зустрінеться з Ангелою Меркель і Джо Байденом. І хотів би так само поговорити з Путіним.
Володимир Путін, президент Російської Федерації:
Виктора Медведчука, который на самом деле, на мой взгляд, является украинским националистом, взяли заперли в преддверии избирательной кампании дома, браслет надели. Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже.
Володимир Зеленський, президент України:
На мій погляд, факти завжди красномовніші, ніж будь-які заяви. Саме факти і треба оцінювати. Зрозуміло, що тези про будь-яке "зовнішнє управління" - суто пропагандистська мантра для внутрішнього споживача в самій Росії. Бо в реальному світі всі питання щодо України вирішуються суто в Україні та українською державою, а точно не в будь-якій сусідній країні. У нас у країні, до речі, дуже популярна фраза "нічого про Україну без України". Ось саме так і працює наша держава зараз.
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