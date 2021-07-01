В четверг, 1 июля, в эфире программы "Акцент" на телеканале НТН народный депутат от партии "оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Качный рассказал о принятом налоговом законопроекте, о том, оправдан ли такой способ пополнить бюджет Украины, а также о подводных камнях, которые могут повлиять на жизнь украинцев.

Тут две составляющие. Одна - есть позитив в том, что повышаются ставки на ренту железной руды. Естественно, это добавит определенных денег в бюджет, уменьшит доходную часть олигархов, которые сейчас владеют металлургическими комбинатами, рудными шахтами. Но, цена на руду и на металл выросла очень серьезно в мире. Поэтому, они практически и не заметят этого. А вот кто заметит?

"Смотрите, все имеет свой баланс. Вот, если вы увеличиваете стоимость квартиры на 20% за счет налога, значит, она обязательно ляжет в себестоимость этой квартиры. Значит те, кто откладывал по копейке для того, чтобы купить квартиру условно за 100 тысяч, сейчас будет покупать ее за 120 тысяч долларов. Это однозначно отразится на кармане людей", - сказал он.

Ту важно еще вот, что подчеркнуть. Будет обкладываться налогами все то, что никогда не обкладывалось. Вот, например, возьмем с/г землю у людей, до 2 га давалось бесплатно для кошения сена, для выращивания своих нужд. Сейчас они будут платить 18% за с/г продукцию, которую вырастили на своих огородах и реализовали. Больше 50 соток у тебя огород - будешь платить налог на землю. Приблизительно 1500 грн за гектар. Вот у вас есть пай - он 3-4 га, умножьте на 1500 грн. Вот около 6 тысяч отдай.

"А сколько сегодня стоит сдать в аренду пай? От 15 до 20 максимум. Вот человека, который сдавал в аренду пай, теперь его будут этим налогом стимулировать на продажу земли.Это коснется также и ФОПов 4 категории. Там целый ряд ограничений и новых налогов. Они обещали у людей последнее забрать из-под подушек, вот они этим и занимаются", - подытожил депутат.

Напомним, народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект Кабинета министров. "За" проголосовали 264 депутата.

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