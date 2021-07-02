COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Попередньої доби в Україні - 705 випадків коронавірусу. Одужали понад 1700 інфікованих, померла - 51 людина.
Найбільше нових хворих в столиці, Київській, Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях. Вакцинувалися напередодні 93 тисячі українців.
У МОЗ нагадують: записатися в онлайн-чергу на щеплення цього тижня можна в шести містах - Києві, Одесі, Харкові, Полтаві, Білій Церкві та Запоріжжі.
по теме
633 випадки нових заражень в Україні, 40 людей померли від ускладнень
Від ускладнень померли п'ятеро хворих, одужали майже 600 людей
Прискорена імунізація проти ковіду - чому поспішають і чи вистачить на всіх вакцин?
Уряд доручив відкрити центри масової вакцинації щонайменше в кожному райцентрі
Щеплення від COVID-19 за минулий тиждень отримали понад 360 тисяч українців