На Донбасі загострення. За минулу добу зафіксовано 17 порушень режиму тиші. Одного українського військового поранено. Біля Авдіївки, Широкиного, Талаківки, Павлополя, Зайцевого ворог бив з артилерії 122 калібру, 120 та 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Підрозділи Збройних сил відкривали вогонь у відповідь.

Поблизу Авдіївки дісталося навіть цивільним - близько пів сотні снарядів поцілили по житлових районах.

Противник не соромлячись бив прямо з околиць Донецька - звідси їх видно неозброєним оком.

Ось там, такий близький і водночас далекий український Донецьк. Лінія фронту зупинилась у цьому місці 4 роки тому і за цей час ворог встиг укріпити підступи до міста глибокоешелонованою обороною.

Кожна ділянка прострілюється снайпером, тому дорога до позицій пролягає або траншеями, або ж природними ярами, балками та посадками. Шлях не близький тому є час насолодитися краєвидами безмежних донецьких степів.

Наших військових та противника у цьому місці розділяє якихось триста метрів. Зайвий раз хлопці з укриття не виходять - в найближчих хатах працює група ворожих снайперів. Та й піхота противника від них не відстає - обстріли ведуть прямо з житлових кварталів передмістя Донецька.

Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України:

Стріляють з населеного пункту, з жилого дому, де червоний дах. Вилазять на кришу і з другого поверху, з "Покемона" працювали - там живе бабушка якась.

Поки військові боронять позиції, їх охороняє талісман підрозділю - собака Куля. Пес немов дзвіночок сповіщає про обстріли та наближення чужих.

При обстрілах допомагає? - Да. Як чує "бах" - одразу ховається, навіть на мишу гавкає. Да, Пулюсік…?

Коли обстріл Авдіївки закінчився спостережна місія ОБСЄ відправилась через наші блок-пости у бік Донецька із перевіркою. Та повернулась з непідконтрольної Україні території за якихось десять хвилин.

Євген каже, це стандартна практика останнього місяцю - ворог просто не пропускає спостерігачів на свої позиції. Крім того, для тамтешньої преси зйомка сюжетів на передовій зараз теж табу.

Євген військовослужбовець Збройних сил України:

Ми постійно фіксуємо перешкоджання з боку противника роботи місії ОБСЄ - це відбувається регулярно. Коли відбувається подібне, коли не допускається ані преса, ані представники ОБСЄ - це означає, що їм є, що ховати.

А ховати і дійсно є що. За даними наших військових у противника по всій лінії фронту вже зосереджена чимала кількість артилерії та великокаліберного озброєння.