В Україні запроваджують нові обмеження для протидії штаму "Дельта" [ Редактировать ]
Відсьогодні в Україні діють нові обмеження для протидії штаму "Дельта". Перевірятимуть людей, які прибувають з країн, де вже виявили цей ковід-штам. На пунктах пропуску їх тестуватимуть на антиген, - якщо результат буде позитивним, іноземцям можуть відмовити у в'їзді. А українців відправлятимуть на обсервацію у супроводі поліції.
Попередньої доби в Україні виявили 705 випадків коронавірусу. Одужали майже дві тисячі інфікованих, померла - 51 людина. Найбільше нових хворих у столиці й області, Харківщині та Одещині.
Вакцинувалися напередодні 93 тисячі українців. У МОЗ нагадують: записатися в онлайн-чергу на щеплення цього тижня можна в шести містах - Києві, Одесі, Харкові, Полтаві, Білій Церкві та Запоріжжі.
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