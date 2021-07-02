Відсьогодні в Україні діють нові обмеження для протидії штаму "Дельта". Перевірятимуть людей, які прибувають з країн, де вже виявили цей ковід-штам. На пунктах пропуску їх тестуватимуть на антиген, - якщо результат буде позитивним, іноземцям можуть відмовити у в'їзді. А українців відправлятимуть на обсервацію у супроводі поліції.

Попередньої доби в Україні виявили 705 випадків коронавірусу. Одужали майже дві тисячі інфікованих, померла - 51 людина. Найбільше нових хворих у столиці й області, Харківщині та Одещині.

Вакцинувалися напередодні 93 тисячі українців. У МОЗ нагадують: записатися в онлайн-чергу на щеплення цього тижня можна в шести містах - Києві, Одесі, Харкові, Полтаві, Білій Церкві та Запоріжжі.