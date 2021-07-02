Загострення на передовій: ворог вів вогонь з житлових кварталів Донецька [ Редактировать ]
На Донбасі загострення - за минулу добу зафіксовано 17 порушень режиму тиші. Один український військовий поранений.
Біля Авдіївки, Широкиного, Талаківки, Павлополя, Зайцевого ворог бив з артилерії 122 калібру, 120 та 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Обстріли найманці ведуть прямо з житлових кварталів передмістя Донецька.
Підрозділи Збройних сил відкривали вогонь у відповідь.
Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України:
Стріляють з населеного пункту, з жилого дому, де червоний дах. Вилазять на кришу і з другого поверху, з "Покемона" працювали - там живе бабушка якась.
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