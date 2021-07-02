Матч Украина - Англия: УЕФА аннулировал билеты фанатов из Британии [ Редактировать ]
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) аннулировал билеты британских фанатов на матч Украина - Англия. Игра пройдет в Риме, а в Италии действуют строгие правила в отношении путешественников из Великобритании.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Италии в Twitter.
"УЕФА из-за COVID-19 заблокировал продажу билетов до 21:00 1 июля тем, кто проезжал транзитом или находился в Великобритании в течение последних 14 дней, а также отменил билеты, проданные до 00:00 28 июня резидентам Великобритании", - говорится в сообщении.
По сообщениям местных СМИ, решение принято на фоне опасений того, что британские болельщики могут все-таки поехать в Италию, несмотря на жесткие карантинные ограничения. С 18 июня все те, кто прибыл из Великобритании, должны пройти пятидневный карантин и сдать два теста на коронавирус.
О количестве заблокированных или аннулированных билетов не сообщается. Футбольная ассоциация Англии (FA) имела право на 2 560 билетов, что составляет 16% от разрешенной вместимости 16 000 на стадионе "Олимпико" в Риме.
Ранее мы писали о том, что украинцы не смогут прилететь на матч против Англии.
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