США вивели війська із Афганістану [ Редактировать ]
Військові США та НАТО покинули ключову авіабазу в Афганістані - Баграм. Виведення сил фактично означає завершення участі цих військ у місіях. Із 2001 року в Баграмі розміщувалися до десяти тисяч армійців і понад сотня літаків.
Базу передадуть уряду Афганістану для подальшої війни з Талібаном. Нагадаю, війська Альянсу почали залишати країну після того, як Джо Байден анонсував виведення контингенту США. Водночас кількасот американських силовиків таки залишаться на території Афганістану - для охорони дипвідомств і аеропорту Кабула.
Ясін Хемат, житель Кабула:
Ми радіємо таким новинам. Війська США полишають Баграм. Американці досягли певної згоди з "Талібаном". І цих домовленостей мають дотримуватися. Наголошую: винятково на благо Афганістану.
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