Військові США та НАТО покинули ключову авіабазу в Афганістані - Баграм. Виведення сил фактично означає завершення участі цих військ у місіях. Із 2001 року в Баграмі розміщувалися до десяти тисяч армійців і понад сотня літаків.

Базу передадуть уряду Афганістану для подальшої війни з Талібаном. Нагадаю, війська Альянсу почали залишати країну після того, як Джо Байден анонсував виведення контингенту США. Водночас кількасот американських силовиків таки залишаться на території Афганістану - для охорони дипвідомств і аеропорту Кабула.

Ясін Хемат, житель Кабула: