У столиці вже третій рік триває боротьба за печерські гаражі. Члени кооперативу побоюються, що через незаконну забудову на цій території - їх можуть розформувати. Що ж відбувається - з'ясовувала Марічка Мельник.

Майже сотня активістів зібралась біля гаражного кооперативу. Вимагають у забудовника Віктора Аніна повернути частину території в цільове призначення. Мовляв, через його незаконні споруди та сумнівний бізнес кооперативу можуть не продовжити термін оренди.

Віталій Аністратенко, голова правління ГБК "Печерський":

Мета їхня яка, щоб нам не дали подовження оренди і він після цього забудує після зносу цього боксів кооперативу, а їх майже дві тисячі вони получать володіння майно майже 10 гектар землі. Забудовано незаконно 25 соток землі з них 11 це земля КМДА природоохороні ріки Либідь, також тут були створенні підприємства по розливу горілки по оказанію услуг дальнобійникам. Тут є готелі в яких проживають невідомі особи.

Дозвіл на забудову частини кооперативу отримали на зборах ще 97 року. Два роки тому комісія КМДА постановила знести ці будівлі, як такі, що не відповідають цільовому призначенню. І новий голова правління ГБК "Печерський" Аністратенко наполягає на виконанні цих приписів.

Дмитро Солоденко, власник гаражних боксів ГБК "Печерський":

От з Аністратенко началися великі проблеми. Він нам незаконно відключив електроенергію ми звернулися до судових органів принесли рішення суду йому, він почитав, нагнув матюків, нам ткнув в очі наробив собі синякі, тепер кажуть, що ми його били.

Віталій Аністратенко, голова правління ГБК "Печерський":

Не я відключив, а електрики було складено відповідні акти усе було задокументовано, була пожежа і ми відключили електроенергію. Після того вони прийшли до мене з неіснуючою ухвалою суду от і вимагали від мене, щоб я її включив.

Обидві сторони конфлікту прагнуть одного...

Ми тільки за, щоб продовжили оренду землі, якщо її не продовжать ми автоматично разом з вами і своїми гаражами тоже остаємося з нічим.

От тільки одні хочуть і далі продовжувати тут свій бізнес, а інші воліють, щоб їхній кооператив залишився суто гаражним. Тому вже готують нові судові позови.