Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 32,41 гривен за евро. Это на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается в данных на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 5 июля установлен на таком уровне: 32,4107 гривен за евро (-0,1120 грн). При этом курс евро на 2 июля составляет 32,5227 гривен за евро.

Таким образом, официальный курс снизился после двухдневного роста.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.

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