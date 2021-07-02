Курс евро резко упал на 5 июля - НБУ [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 32,41 гривен за евро. Это на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается в данных на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 5 июля установлен на таком уровне: 32,4107 гривен за евро (-0,1120 грн). При этом курс евро на 2 июля составляет 32,5227 гривен за евро.
Таким образом, официальный курс снизился после двухдневного роста.
Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.
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