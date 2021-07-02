Горбаті, вухаті та елітні Запорожці. Біля Дніпра влаштували ретро-виставку автомобілів радянського автопрому. При чому всі машини ровесники дороги, по якій проїхалися. Щоправда, зараз шлях відновили. Враження від ретро-випробування збирала наша знімальна група.

Білий, наче новий, залізний кінь - запорожець 965-й. 61-го у такому комплектуванні було випущено всього 800 машин.

Валерій Амануха, учасник автопробігу:

Мащшина построина с большим минимализмом. Все придельно упращено. Спидометр, бензин, фары - дальний, ближний свет. Повороты, давления масла и пару сигнальных ламп по температуре двигателя. Все больше ничего нет. Оприскиватель есть такой примитивный. Как помпа работает. Вот так накачиваешь и она брызгает.

Запорожець - найнадійніший автомобіль вітчизняного виробництва, переконують учасники авто-пробігу.

Сергій, учасник автопробігу:

Это было необходимо для лучшей развесовки и для улучшения проходимости. Двигатель расположенный сзади, давит на ведущую ось, легкая передняя часть и на этом автомобиле спокойно можно передвигаться по песку, по грязи, по пахоти. Автомобиль спокойно проходит и не застряет.

На ретро-автопробіг з'їхалося майже два десятки автомобілів. А це радше ексклюзивний запорожець-пікап 91 року.

Она у нас такая аутентичная. Как у нее были боевые ранения, ржавые крылья вот так и далее. Решили на ней показать в какие цвета красился запорожец. Вот красный капот, синяя дверь - это автомобиль показывает в какие цвета красились запорожцы на заводе Камунар.

Ретро-автомобілі не лише виставкові. Вони ще й на ходу і вже на старті. Водії вирішили першими оцінили нову трасу М30, яка сполучатиме Схід і Захід. Загальна її протяжність 1400 кілометрів.

Олександр Коломійцев, керівник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області:

Вона розпочинається від границі Кіровоградської області, йде до міста Дніпра. Від міста Дніпра до Павлограда і далі до границі Донецької області. Це 299 кілометрів. Усі вони будуть відремонтовані до дня незалежності. І вона вже отримала індекс М30.

Ретро-автівки зробили символічне коло. Проїхали 30 кілометрів.

Михайло Прудніков, учасник автопробігу:

Всегда нам на дороге не хватает скоросного режима. Машина может ехать быстрее чем заложаны знаки на трассе. Но у запорожцев их ограничение возможности это 180 км в час, а трасса сделана 120.

Відкриття траси М30 заплановано до Дня незалежності.