Біля Дніпра люди влаштували виставку ретро-автомобілів [ Редактировать ]
Горбаті, вухаті та елітні Запорожці. Біля Дніпра влаштували ретро-виставку автомобілів радянського автопрому. При чому всі машини ровесники дороги, по якій проїхалися. Щоправда, зараз шлях відновили. Враження від ретро-випробування збирала наша знімальна група.
Білий, наче новий, залізний кінь - запорожець 965-й. 61-го у такому комплектуванні було випущено всього 800 машин.
Валерій Амануха, учасник автопробігу:
Мащшина построина с большим минимализмом. Все придельно упращено. Спидометр, бензин, фары - дальний, ближний свет. Повороты, давления масла и пару сигнальных ламп по температуре двигателя. Все больше ничего нет. Оприскиватель есть такой примитивный. Как помпа работает. Вот так накачиваешь и она брызгает.
Запорожець - найнадійніший автомобіль вітчизняного виробництва, переконують учасники авто-пробігу.
Сергій, учасник автопробігу:
Это было необходимо для лучшей развесовки и для улучшения проходимости. Двигатель расположенный сзади, давит на ведущую ось, легкая передняя часть и на этом автомобиле спокойно можно передвигаться по песку, по грязи, по пахоти. Автомобиль спокойно проходит и не застряет.
На ретро-автопробіг з'їхалося майже два десятки автомобілів. А це радше ексклюзивний запорожець-пікап 91 року.
Она у нас такая аутентичная. Как у нее были боевые ранения, ржавые крылья вот так и далее. Решили на ней показать в какие цвета красился запорожец. Вот красный капот, синяя дверь - это автомобиль показывает в какие цвета красились запорожцы на заводе Камунар.
Ретро-автомобілі не лише виставкові. Вони ще й на ходу і вже на старті. Водії вирішили першими оцінили нову трасу М30, яка сполучатиме Схід і Захід. Загальна її протяжність 1400 кілометрів.
Олександр Коломійцев, керівник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області:
Вона розпочинається від границі Кіровоградської області, йде до міста Дніпра. Від міста Дніпра до Павлограда і далі до границі Донецької області. Це 299 кілометрів. Усі вони будуть відремонтовані до дня незалежності. І вона вже отримала індекс М30.
Ретро-автівки зробили символічне коло. Проїхали 30 кілометрів.
Михайло Прудніков, учасник автопробігу:
Всегда нам на дороге не хватает скоросного режима. Машина может ехать быстрее чем заложаны знаки на трассе. Но у запорожцев их ограничение возможности это 180 км в час, а трасса сделана 120.
Відкриття траси М30 заплановано до Дня незалежності.
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