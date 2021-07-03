Договор был подписан в 2000 году/ фото: Известия

Украина готовится выйти из соглашения Содружества независимых государств (СНГ), касающегося защиты прав потребителей. Об этом пишет издание "Голос Украины".

Новопринятый закон был опубликован в газете и вступит в силу с 3 июля 2021 года. Согласно документу, договор, из которого будет произведен выход, был ратифицирован 7 марта 2002 года.

Выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей, совершенного 25 января 2000 года в г. Москве и ратифицированного законом от 7 марта 2002 года.

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Кроме того, президент Владимир Зеленский поддержал выход Украины из договора о проведении согласованной монопольной политики Содружества независимых государств. Выход из этого договора СНГ защитит украинские национальные экономические интересы.

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