Коронавирус продолжает атаковать Украину: статистика на 4 июля [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине за минувшие сутки, 3 июля, зафиксировано 377 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Среди зараженных - 11 детей и 5 медработников.
За минувшие сутки:
- госпитализировано - 460 человек;
- летальных исходов - 10;
- выздоровели - 526 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 14 229 человек,
- методом ИФА - 3 345 человек,
- экспресс-тестами - 10 405 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 237 553 лица;
- выздоровели - 2 171 182 человек;
- летальных исходов - 52 470;
- проведено ПЦР-тестов - 10 915 176.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20).
Читайте также, государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил о том, что осенью Украину ждет очередная волна заболеваний коронавирусом и это неизбежно. Кузин не исключил возможности миновать этот сценарий, для этого, считает он, следует ускорить темпы вакцинации.
Кроме того, новая вспышка заболеваемости COVID-19 в Украине возможна в июле-августе текущего года. Это будет зависеть от скорости распространения британского, южноафриканского и индийского штаммов коронавируса в стране.
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