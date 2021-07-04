В Украине за минувшие сутки, 3 июля, зафиксировано 377 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Среди зараженных - 11 детей и 5 медработников.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 460 человек;

летальных исходов - 10;

выздоровели - 526 человека.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 14 229 человек,

методом ИФА - 3 345 человек,

экспресс-тестами - 10 405 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 237 553 лица;

выздоровели - 2 171 182 человек;

летальных исходов - 52 470;

проведено ПЦР-тестов - 10 915 176.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20).

Читайте также, государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил о том, что осенью Украину ждет очередная волна заболеваний коронавирусом и это неизбежно. Кузин не исключил возможности миновать этот сценарий, для этого, считает он, следует ускорить темпы вакцинации.

Кроме того, новая вспышка заболеваемости COVID-19 в Украине возможна в июле-августе текущего года. Это будет зависеть от скорости распространения британского, южноафриканского и индийского штаммов коронавируса в стране.

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