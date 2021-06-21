Возлюбленная российского рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев) Дилара Зинатуллина сделала ему предложение руки и сердца. Скандальный артист ответил любимой "Да".

Все произошло во время шаббата в окружении родственников Алишера. Трогательный момент засняли на видео, которое рэпер опубликовал в своем Instagram.

На видео 21-летняя Дилара заявила, что это Моргенштерн предложил ей сделать ему предложение, и она согласилась.

"Девочки, завидуйте, выхожу за... жену. Большего счастья для женщины года и представить сложно. я хочу сказать огромное спасибо своей жене, за то, что она перевернула реальность. Она избавила нашу семью от типичного "алешер сделал предложение деларе" и в лучших моих традициях, сломала все ожидания и стереотипы", - написал рэпер.

Пара объявила о помолвке и скоро у них будет свадьба. Как пошутил рэпер, теперь он планирует выбирать платье и готовиться к девичнику.

Напомним, что 29 апреля российского рэпера Моргенштерна внесли в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, из-за "пропаганды культа насилия и жестокости".