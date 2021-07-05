Франція погодилась називати свій напій "ігристим вином" для експорту до Росії [ Редактировать ]
Французький виробник шампанського погодився називати свій напій "ігристим вином", аби не втратити російський ринок.
Раніше в РФ набув чинности закон, що дозволяє термін "шампанське" лише щодо російської продукції, виробники з інших країн - мають використовувати термін "ігристі вина". Французам довелося тимчасово зупинити постачання свого напою до РФ, аби внести зміни до етикетки.
по теме
Крім того, в політсилі готуються до великої мобілізації селян та фермерів восени. Ну поки Юлія Тимощенко закликала землевласників не продавати свої гектари та спільно добитися ухвалення нового земельного закону
Центр столиці - парк біля Софії Київської. Міністр аграрної політики - Роман Лещенко проголошує початок нової епохи. Ринок землі - запрацював, багаторічний мораторій на продаж знято!
Адже ділить громадян - за етнічними, культурними та мовними ознаками. У політсилі закликали скасувати дискримінаційні норми і забезпечити рівні права всім українцям
Перейменували донецьке селище Новгородське у Нью-Йорк, точніше повернули стару назву. Далі взялися за глобальне. У турборежимі ухвалили деолігархізацію, зміни у Податковий кодекс та законопроєкт
Відповідний законопроєкт Верховна Рада проголосувала в першому читанні. Організації почнуть діяти із січня наступного року