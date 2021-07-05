Согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of the American Heart Association, крахмалистые закуски, такие как картофельные чипсы, могут сократить жизнь, подвергая повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, передает newsyou.info.

Ученые изучили чуть более 21 тыс. участников, которые рассказывали о своем питание в период с 2003 по 2014 год. Классифицируя их режимы питания, они проанализировали, какой тип пищи потреблялся при каждом приеме, и последующие результаты для здоровья в конце периода исследования.

Те, кто ел крахмалистые закуски (не злаковые, фруктовые или молочные), имели на 57% повышенный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. У тех, кто предпочитал перекусывать чем-то более полезным, был снижен риск не только сердечных заболеваний, но и рака. Хотя другие виды пищи повышали риск, особенно обработанное зерно и вяленое мясо, закуски представляли большую часть проблем.

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