Игру Grand Theft Auto VI (GTA 6) ожидают во всем мире. И это неспроста, ведь это одна из самых ожидаемых и популярных игровых франшиз. Однако проект сильно задерживается, ведь с момента выхода GTA 5 прошло 8 лет, а разработчики не спешат делиться информацией о проекте.

Завесу тайн над Grand Theft Auto VI приоткрыл авторитетный журналист Bloomberg Джейсон Шрайер. Пообщавшись с инсайдером Томом Хендерсоном журналист смог выудить некоторые факты относительно шестой части "Великого автоугонщика".

По словам инсайдера, Rockstar Games выбрала современный сеттинг для GTA 6, но события игры развернутся в уже знакомом фанатам городе - Vice-City (Вайс-Сити).

Одной из особенностей Grand Theft Auto VI должна стать динамически изменяемая карта. Разработчики вдохновляются Fortnite и планируют периодически устраивать в Vice-City различные ивенты, а также расширять доступное для исследования и взаимодействия пространство новыми районами и постройками.

"На момент запуска карта не будет небольшой, но план состоит в том, чтобы постепенно обновлять ее, добавлять новые районы и вносить изменения", - рассказывал несколькими днями ранее инсайдер Том Хендерсон.

Шестая часть Grand Theft Auto, как и в пятой части, предложит поиграть за нескольких главных героев одновременно, в том числе женщину. Героиня будет самой яркой личностью в команде – она отвечает за технологии и хакерство.

Idk why everyone thinks that I said GTA VI was coming in 2023. Everything Tom Henderson has said about the game matches up with what I've heard — Jason Schreier (@jasonschreier) July 4, 2021

Джейсон Шрайер еще весной 2020 года сообщил, что в рамках программы по снижению стресса и переработок в Rockstar Games руководство студии рассматривает выпуск Grand Theft Auto VI в качестве игры "среднего размера", которую затем можно будет постоянно обновлять и расширять, чтобы не столкнуться с проблемами, как у Cyberpunk 2077.

Но есть и печальные новости. Согласно текущим данным, Grand Theft Auto VI появится не раньше 2024 или даже 2025 года. Ранее Шрайер упоминал 2023 год, но это было до начала пандемии коронавируса, которая привела к задержке большинства игр и усложнила многие рабочие процессы.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как был раскрыт главный секрет игры Grand Theft Auto 6.