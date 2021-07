Игру Grand Theft Auto VI (GTA 6) ожидают во всем мире. И это неспроста, ведь это одна из самых ожидаемых и популярных игровых франшиз. Однако проект сильно задерживается, ведь с момента выхода GTA 5 прошло 8 лет, а разработчики не спешат делиться информацией о проекте.

Завесу тайн над Grand Theft Auto VI приоткрыл авторитетный журналист Bloomberg Джейсон Шрайер. Пообщавшись с инсайдером Томом Хендерсоном журналист смог выудить некоторые факты относительно шестой части "Великого автоугонщика".

По словам инсайдера, Rockstar Games выбрала современный сеттинг для GTA 6, но события игры развернутся в уже знакомом фанатам городе - Vice-City (Вайс-Сити).

Одной из особенностей Grand Theft Auto VI должна стать динамически изменяемая карта. Разработчики вдохновляются Fortnite и планируют периодически устраивать в Vice-City различные ивенты, а также расширять доступное для исследования и взаимодействия пространство новыми районами и постройками.

"На момент запуска карта не будет небольшой, но план состоит в том, чтобы постепенно обновлять ее, добавлять новые районы и вносить изменения", - рассказывал несколькими днями ранее инсайдер Том Хендерсон.

Шестая часть Grand Theft Auto, как и в пятой части, предложит поиграть за нескольких главных героев одновременно, в том числе женщину. Героиня будет самой яркой личностью в команде – она отвечает за технологии и хакерство.

Idk why everyone thinks that I said GTA VI was coming in 2023. Everything Tom Henderson has said about the game matches up with what I've heard