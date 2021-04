Grand Theft Auto 6 является одной из самых долгожданных и игр в мировой индустрии развлечений. Не мудрено, ведь это одна из крупнейших и дорогих франшиз. Вместе с тем, точных данных о том, что из себя будет представлять данный проект по сей день нет.

Когда выйдет GTA 6 (или GTA VI)? Этот вопрос волнует почти каждого геймера, который хочет знать, сколько еще ждать продолжения своей любимой игры. Ведь с момента выхода невероятно успешной GTA V прошло чуть больше 7 лет.

Однако постепенно об игре проливаются на свет некоторые порции слухов. Согласно новому заявлению от инсайдера Тома Хендерсона, действие Grand Theft Auto 6 будет происходить "в наши дни", а не в 80-е.

Ранее ширились слухи о том, что временной период GTA 6 будет происходить в 80-е. Это помогло бы вернуть популярность GTA Vice City, которая многими считается самой удачной частью всей серии за все время за ее неповторимую атмосферу.

It's not set in the 1980's and is modern. https://t.co/iav46Ty35V