Под Одессой населенные пункты остались без света: что произошло [ Редактировать ]
В Одесской области 100 населенных пунктов остались без света в связи с аварией на Молдавской государственной районной атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба регионального ДТЭК.
АЭС питает украинские трансформаторные подстанции "Раздельная" и "Кучурганы". результате аварийного отключения линии 110 кВ, 96 и частично 47 населенных пунктов Раздельнянского и Одесского районов были обесточены.
Отмечается, что в настоящее время проходят работы по устранению неисправностей и возобновлению электроснабжения пострадавшим домохозяйствам.
Читайте также, на территории Украины в связи с непогодой было обесточено 109 населенных пунктов в 6 регионах страны. Такая ситуация возникла в связи с сильными ливнями. Из-за осложнения погодных условий системы защиты ЛЭП в аварийном режиме отключили подачу электроэнергии в пострадавших регионах.
Кроме того, в результате кратковременного интенсивного дождя и порывов ветра без света остались 110 баз отдыха Бердянской косы, что на Азовском море в Запорожской области. Также из-за непогоды больше всего пострадала Киевская область.
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