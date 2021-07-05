В Криму ліквідовують наслідки потужної зливи, що напередодні накрила півострів. Найбільше постраждав Бахчисарайський район. За кілька годин там випало дві місячні норми опадів. У результаті зійшли два селі й вийшли з берегів річки Бальбек і Коккозка. Вода затопила 10 населених пунктів.

Потоки води були настільки стрімкими, що зносили на своєму шляху стіни будинків й автомобілі. Одна жінка загинула, ще одна зникла безвісти. Рятувальники евакуювали близько двохсот людей.

Підтопило й кілька вулиць Ялти. Збитки, завдані стихією, ще не підрахували, а рятувальники знову оголосили штормове попередження. Нагадаю, це вже другий паводок в Криму з початку літа.

Через потужний циклон режим надзвичайного стану на півострові діє із 17 червня.