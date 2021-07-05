Пасткою назвав "Північний потік-2" президент Володимир Зеленський. Він закликав Європу зупинити будівництво російського газогону та протидіяти цій енергетичні загрозі.

При цьому в українському МЗС стверджують, що питання будівництва газопроводу остаточно не вирішено. І Україна робить усе можливе, аби заблокувати цей проект. Утім, якщо газопровід таки запустять Київ вимагатиме компенсацій.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Ми сформулювали два принципи, за якими ми можемо говорити про компенсації, якщо до цього дійде розмова. Це принцип - безпека: як буде гарантуватися безпека держави. І друге - це забезпечення виконання угод. Тому що можна з РФ домовитися, і може навіть Німеччина щось гарантувати в цих домовленостях, але як змусити Росію дотримуватися домовленостей - це велике питання, на яке немає відповідей.