Україна вимагатиме компенсацій за "Північний потік-2" [ Редактировать ]
Пасткою назвав "Північний потік-2" президент Володимир Зеленський. Він закликав Європу зупинити будівництво російського газогону та протидіяти цій енергетичні загрозі.
При цьому в українському МЗС стверджують, що питання будівництва газопроводу остаточно не вирішено. І Україна робить усе можливе, аби заблокувати цей проект. Утім, якщо газопровід таки запустять Київ вимагатиме компенсацій.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Ми сформулювали два принципи, за якими ми можемо говорити про компенсації, якщо до цього дійде розмова. Це принцип - безпека: як буде гарантуватися безпека держави. І друге - це забезпечення виконання угод. Тому що можна з РФ домовитися, і може навіть Німеччина щось гарантувати в цих домовленостях, але як змусити Росію дотримуватися домовленостей - це велике питання, на яке немає відповідей.
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