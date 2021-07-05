Запаси досягли 16 млрд кубів, що на 18,4% менше від показників минулого року

Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах. Вони за два місяці поповнилися майже на 1 млрд кубічних метрів. Запаси досягли 16 млрд кубів, що на 18,4% менше від показників минулого року.

Темпи закачування в червні зросли, склали 570 млн кубів. Це втричі менше в порівнянні з червнем 2020 року. В цілому до опалювального сезону цього року країна підійде із запасами на рівні 19-20 млрд куб. м.

Такий прогноз зробили в "Укртрансгазі".