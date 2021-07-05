Сербія та Угорщина завершили будівництво "Балканського потоку" [ Редактировать ]
Сербія та Угорщина завершили будівництво газогону в обхід України. Уже від жовтня ці країни зможуть отримувати російський газ напряму з Туреччини.
Газопровід "Балканський потік" став продовженням "Турецького потоку", що почав працювати у січні минулого року. Завдяки цим шляхам газ із РФ надходитиме до Центральної Європи в обхід України.
Так, минулого року Болгарія та Греція майже весь газ отримували саме за новим маршрутом. Загалом, кінцевий шлях російського газу в Європі - Австрія. Доставка до цієї країни запланована на осінь 2023 року.
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