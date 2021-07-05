В Україні почав діяти закон про онлайн-аукціони на землю [ Редактировать ]
Закон про онлайн-торги землею сьогодні набрав чинності. У документі прописано, що інформація про аукціон і лоти буде розміщена одразу в інтернеті.
Однак до завершення аукціону інформація про учасників буде конфіденційною. Торги відбуватимуться у три етапи. Мінімальний крок не менше одного відсотка від стартової ціни лота. Нагадаю, ринок землі в Україні запрацював першого липня.
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