Вечеря зі стріляниною. В елітному ресторані в центрі Запоріжжя вбили чоловіка. Спочатку між двома компаніями відвідувачів спалахнув словесний конфлікт, а далі - пролунали постріли.

Усе це зафіксували відеокамери, тож поліція вже знає ім'я ймовірного вбивці. Хто стріляв та чому? Дізнавався Сергій Бордюжа.

Бійку в ресторані між двома компаніями зафільмували камери спостереження. Один із молодиків, в розпал суперечки, дістає зброю і стріляє в опонента. Після чого починає гамселити іншого чоловіка. При цьому зброю з рук не випускає. Далі в кадрі з'являється ще один молодик. Він з пістолета двічі цілить у стрілка. А потім тричі - в іншого кривдника.

Єлизавета, адміністраторка ресторану:

Ну, охрана приняла все меры, которые возможны были для предотвращения неприятностей.

Внаслідок стрілянини загинув 30-річний чоловік. У поліції кажуть - це той, хто першим взяв у руки зброю. Іншого молодика ушпиталили до лікарні - у нього сім вогнепальних поранень.

Олег Великий, заступник директора з хірургічної роботи Запорізької міської лікарні № 5:

Поступил он в критическом состоянии. Сейчас он уже экстубирован. Сам дышит. Сам поддерживает жизненные функции. Пока находится в отделении реанимации.

Стрілок з місця інциденту втік. Його особу поліція уже встановила:

Вікторія Тлустова, в.о. начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції в Запорізькій області:

Наразі встановлюється його місце знаходження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 115 кримінального кодексу України. Тобто умисне вбивство.

За інформацією місцевих ЗМІ, 26-річний чоловік, якого розшукує за вбивство поліція, має відношення до однієї з охоронних фірм. А сам кривавий конфлікт почався через жінку. Що ж до інших постраждалих, бо судячи з відео камер спостереження вони мають бути - наразі нічого невідомо.