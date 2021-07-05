Скандал у Нацполіції: депутат звинуватив патрульних у вимаганні хабаря [ Редактировать ]
Хабар, наркотики та нардеп. У Нацполіції гучний скандал, який уже обіцяють розвідувати з усією суворістю. Депутат від "Слуги народу" Євген Брагар стверджує - патрульні зупинили його та вимагали гроші. А коли відмовився - звинуватили у вживанні наркотиків.
Яка версія подій у самих патрульних? І чому їхні нагрудні камери нічого не записали? Розбирався Олександр Васильченко.
Вони поверталися з товаришем з пікніка і автівку зупинили патрульні. З цього і почалася скандальна історія з нардепом від Слуги народу - Євгеном Брагаром. Поліцейські запідозрили депутата у вживанні наркотиків і запропонували йому пройти освідчення. І як стверджує сам Брагар - правоохоронці натякнули, що питання можна вирішити і на місці. Інцидент після чого і набув розголосу.
Євген Брагар, народний депутат, фракція "Слуга народу":
Був без костюму, був вдягнений як зараз і вони мене не впізнали як народного депутата. Я про свій депутатський статус взагалі їм нічого не казав. Про це вони дізнались зі слів мого помічника. На Запорожця 20. Це викликало у них певну паніку, та панічні дії. Вони почали дзвонити і контактувати з керівництвом, що робити.
Поліцейські ж стверджують, все було зовсім інакше. Народний депутат їм погрожував.
У мене запитання до народного депутата, який нам погрожував під час. - Я вам не погрожував - можете скласти на мене адмінпротокол. - Ви казали, я вам щас покажу. - Я таке на казав. - Казали неодноразово.
Нардеп Брагар переконаний в своїй правоті і вже звернувся до ДБР з проханням розібратися. Каже і заборонених речовин не вживав.
Євген Брагар, народний депутат, фракція "Слуга народу":
Я вже сьогодні здав вже третій тест. Третій тест це квартальний. І вважаю, що трьох тестів вистачить плюс один офіційний. два тести вже є, я їх опублікував, я чистий.
Хто насправді неправий і порушив закон - стане відомо за 5 днів. Тоді надійдуть офіційні результати аналізу на вміст наркотичних речовин в крові Брагаря.
Мар'яна Рева, прес-офіцер національної поліції України:
Патрульні, а також їх безпосереднє керівництво відсторонене від своїх безпосередніх обов'язків. Якщо поліцейські порушили, то відповідно вони будуть відповідати. На даний час відомо, що бодікамери у поліцейських не були увімкнені з самого початку. це власне є порушення інструкції будемо збирати всю інформацію.
А от активісти переконані, патрульні діяли в межах закону. Адже останнім часом на дорогах почастішали випадки кермування водіями в алкогольному або наркотичному сп"янінні.
Влад Антонов, засновник dtp.kiev.ua:
Треба дивитися на все тверезо, треба дивитися на все звичайно з точки зору законодавства України. Я вважаю, що дії поліцейських були правильні. П'яних за кермом не стає менше, п'яних все більше, в наркотичному, в алкогольному оп'янінні. Ми бачимо, що підвищення штрафів не працює, треба підвищувати контроль на дорогах, але контроль передбачає затримання і викликає обурення суспільства.
Це вже не перший скандал, в якому фігурує нардеп Євген Брагар. Минулого року він оскандалився тим, що порадив пенсіонерці продати свого собаку і сплатити вирученими коштами комуналку.
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