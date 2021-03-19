Популярная российская певица, экс-участница женской поп-группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева поразила новым клипом, в котором предстала беременной. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Короткий ролик, который она прикрепила к посту, она подписала так:

Знаете, впервые не хотелось ничего придумывать, изобретать, наворачивать в видео...

Просто хочется петь и улыбаться от счастья...

и все!

Напомним, Альбина Джанабаева поделилась радостной новостью. Так, вскоре Валерий Меладзе станет папой в шестой раз - певица беременна

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