На Донбасі загинув офіцер Богдан Бродовський [ Редактировать ]
Один убитий і троє поранених. На Донбасі знову втрати. Як повідомили у 93-ій бригаді, загинув майор Богдан Бродовський. Він отримав вибухове поранення, несумісне з життям.
У Збройних Силах України армієць із 2002 року. У Богдана Бродовського лишилася дружина і четверо дітей. Командування і весь особовий склад бригади висловлює щирі співчуття близьким і рідним загиблого.
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