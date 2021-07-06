Один убитий і троє поранених. На Донбасі знову втрати. Як повідомили у 93-ій бригаді, загинув майор Богдан Бродовський. Він отримав вибухове поранення, несумісне з життям.

У Збройних Силах України армієць із 2002 року. У Богдана Бродовського лишилася дружина і четверо дітей. Командування і весь особовий склад бригади висловлює щирі співчуття близьким і рідним загиблого.