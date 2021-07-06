Невтомний кухар сам пече, ріже на шматки, пакує в коробку і видає готову піцу

Робота-піцайолу найняла паризька піцерія. Клієнт замовляє через автомат. А невтомний кухар сам пече, ріже на шматки, пакує в коробку і видає готову піцу. На все витрачає приблизно 5 хвилин.

Працівники роботу не допомагають, а клієнт може на власні очі спостерігати за процесом приготування. Над механізмом французькі інженери й кухарі працювали вісім років. Тепер хочуть створити мережу роботизованих піцерій.

Тьєррі Граффаньїно, шеф-кухар ресторану: