Піцерія найняла на роботу робота [ Редактировать ]
Робота-піцайолу найняла паризька піцерія. Клієнт замовляє через автомат. А невтомний кухар сам пече, ріже на шматки, пакує в коробку і видає готову піцу. На все витрачає приблизно 5 хвилин.
Працівники роботу не допомагають, а клієнт може на власні очі спостерігати за процесом приготування. Над механізмом французькі інженери й кухарі працювали вісім років. Тепер хочуть створити мережу роботизованих піцерій.
Тьєррі Граффаньїно, шеф-кухар ресторану:
Єдина складність - це тісто. Воно живе, із замороженим ми не працюємо. Машині треба постійно пристосовуватися до того, як тісто змінюється. А воно щоразу виходить різне за консистенцію. Довелося навчити робота самому визначати, що додати в тісто, як замісити, аби вийшло ідеально.
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