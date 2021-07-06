Атакующий полузащитник сборной Украины по футболу и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский перенесет хирургическое вмешательство. В связи с этим игрок вынужден будет пропустить начало сезона.

Футболист будет прооперирован известным врачом профессором Джузеппе Сансонетти из Милана. После операции Малиновский проведет 45 дней вне основной тренировочной группы. Таким образом, Малиновский не сможет помочь "Аталанте" в начале сезона Серии А.

Отмечается, что украинец в сезоне 2020/2021 выходил на поле в футболке "Аталанты" 43 раза, в ходе которых забил 10 голов и отдал 12 голевых передач. Известно, что Малиновский помог "Аталанте" добыть третье место в чемпионате Италии, проиграв только "Интеру" и "Милану".

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