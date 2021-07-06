В городе Стрый, который находится в Львовской области, вооруженный преступник со спины напал на местного жителя и убил того. Об этом сообщает издание ZAXID.NET.

Жертвой злоумышленника стал 41-летний мужчина. Он был смертельно ранен двумя выстрелами из дробовика. Страшный инцидент произошел ночью на улице 1-го Ноября, при этом до полицейского участка оставалось несколько сотен метров.

Отмечается, что правоохранители начали поиски убийцы, на территории города ввели спецоперацию. 41-летний местный житель Иван Гарбич не был женат и не имел детей. Известно, что ранее он занимался мелкой торговлей.

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Кроме того, в городе Олешки Херсонской области прямо посреди улицы расстреляли целую компанию мужчин. один из пострадавших получил заряд дроби в бедро, истек кровью и скончался на месте. Еще двум также попали в ноги, но они "дотянули" до больницы.

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