В ночь на среду, 16 июня, в городе Олешки Херсонской области прямо посреди улицы расстреляли целую компанию мужчин.



Инцидент произошел на углу улиц Крылова и Олимпийской, сообщает khersonline.net. Здесь подобрали трех раненых в возрасте от 30 до 65 лет.

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Отмечается, что один из пострадавших получил заряд дроби в бедро, истек кровью и скончался на месте. Еще двум также попали в ноги, но они "дотянули" до больницы.



По словам медиков, работавших на месте вызова, от раненых пахло алкоголем, но об обстоятельствах стрельбы они говорили неохотно. Что произошло, а также кто и по какой причине расстрелял людей - будет выяснять полиция.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по семье, собравшуюся на пикник в саду.

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