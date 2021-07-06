Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана офіційно визнали "ворогом преси". Перелік таких ворогів регулярно оприлюднюють "Репортери без кордонів". У організації заявили, що останні 10 років, відколи Орбан прийшов до влади, він та його партія "Фідес" поступово перебрали угорські медіа під свій контроль.

Суспільних мовників увели до контрольованого державного медіахолдингу аби централізовано координувати висвітлення ними події. Регіональна ж преса останні 3 роки перебуває повністю у власності підприємців, дружніх з Орбаном. Нині у переліку 37 глав держав та урядів, які особливо різко придушують свободу преси.