Обвал будинку в Одесі: загинула літня жінка [ Редактировать ]
Перша жертва будинкопаду в Одесі. Літня жінка загинула, коли на неї у власній квартирі впала стеля. А перед тим обвалилася нежитлова споруда на вулиці неподалік.
Взагалі - в Одесі справжня біда. Вже півтора року у місті масово руйнуються будинки. Та раніше миналося без загиблих. Чому не витримують стіни? - дізнавався Андрій Анастасов.
Вулиця Степова - район одеської "Молдаванки", трагедія сталася в цьому дворі - загинула тітка Люся: так її називали усі сусіди. Жінці було вісімдесят три, мешкала одна на другому поверсі. Сьогодні близько другої години в квартирі зненацька обвалилася стеля.
Марина Мартиненко, речниця ГУ ДСНС в Одеській області:
Власниця квартири, вона знаходилась в квартирі, був увімкнений телевізор, а також двері були зачинені зсередини, тобто вона просто була дома - вона відпочивала.
У мерії кажуть: ймовірна причина руйнування - поважний вік будинку. А от щодо мешканців інших квартир, то їх все одно відселяти не будуть. Мовляв, загрози подальшого обвалення - немає.
Наталія Мостовських, директорка Департаменту міського господарства Одеської міськради:
Это Молдаванка, год постройки до тысяча девятьсот семнадцатого года. Всем домам - двести лет, дома из ракушечника, срок жизни ракушечника - шестьдесят лет.
Але у переліку аварійних чи ветхих - будинок не значився. Тож виникає питання до комунальників: чому саме?
Олександр Новицький, директор КП "ЖКС Хмельницький":
А тому що аварійність будинку визначає комісія архітектурна! Якщо не було скарг людей, що там тріщіть щось, валиться, нахиляється - то комісію, зрозуміло, створено не було, якщо комісії не було і висновку про стан будівлі ми також не бачимо!
А ось сусіди загиблої розповідають: зверталися до комунальників, скаржилися на стан помешкань.
Тетяна Кузьменко, мешканка сусіднього будинку:
Ну, как он не аварийный - когда он еле на соплях там держится! Там всё рушится! Ну, посмотрите на эти стены Ну, посмотрите: всё сыпется!
Елеонора Анан'єва, мешканка пошкодженого будинку:
Они ничего не делают в ЖЭКе - абсолютно! У нас течет крыша ни одного желоба нет!
Остаточну причину руйнування мають встановити експерти: поки ж на місці працюють працівники поліції. Слід зазначити, що за кілька годин до цієї трагедії в Одесі стався ще один обвал будинку в тому ж районі.
На вулиці Старопортофранківській обвалилася двоповерхова будівля. Уламками розтрощило дві автівки. Але цього разу ніхто не постраждав: це приміщення колишньої котельні, вони були нежитлові.
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