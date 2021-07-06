Долги за ЖКХ: в Минюсте опровергли информацию об автоматическом списании [ Редактировать ]
Во вторник, 6 июля, Министерство юстиции опровергло информацию о том, что долги за жилищно-коммунальные услуги или штрафы будут списываться автоматически с банковских карт. Об этом заявили в Минюст.
Министерство отметило, что средства будут арестовываться, но списываться не будут.
Задолжали за ЖКХ или не уплатили штраф за превышение скорости - средства на вашем банковском счете могут быть арестованы в автоматизированном режиме. Но при этом речь не идет об автоматическом списании средств.
В Минюсте пояснили, что сначала факт неуплаты штрафа или задолженности по ЖКХ должен подтвердить суд или другой орган, и только потом, если должник не вернет средства, - его средства на банковском счете может арестовать исполнительная служба.
То есть средства будут оставаться на счете гражданина, но он не сможет ими пользоваться.
"Все это возможно только в случае открытия исполнительного производства", - отметили в министерстве.
Также власти добавили, что гражданин сможет свободно распоряжаться средствами на своих других, не арестованных, счетах.
Минюст советуют проверять наличие долгов на специальных платформах, чтобы не попасть в такую ситуацию:
- Единый реестр должников;
- портал Онлайн-дом юстиции;
- электронный сервис государственных услуг "Дия";
- Автоматизированная система исполнительного производства (АСВП).
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