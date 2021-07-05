Во вторник, 6 июля, вступит в силу нововведение Министерства юстиции, согласно которому с банковских счетов украинцев будут автоматически снимать средства, чтобы оплатить их долги за коммуналку и штрафы. Об этом сообщает издание "Слово и Дело".

Снятие денег будет проводиться по требованию Государственной исполнительной службы или частных исполнителей. Еще в феврале 2021 года Нацбанк обязал банки по требованию исполнителя предоставить информацию о реквизитах счетов должника и о сумме средств на них.

Кроме того, в министерстве юстиции был утвержден приказ, согласно которому банки и исполнители будут взаимодействовать в электронном виде - через Автоматизированную систему исполнительного производства.

Для списания средств, как и раньше, нужно будет решение суда, но сама процедура значительно упростится и ускорится. Кроме того, если раньше ее применяли только при задолженности по алиментам, то теперь перечень расширили оплатой жилищно-коммунальных услуг, штрафов (в частности, за нарушение правил дорожного движения) и выплаты зарплаты.

Возможность автоматически списывать долги со счетов исполнители смогут со счетов в таких банковских учреждениях:

"ПриватБанк",

"Monobank",

"ТАСкомбанка",

"Окси Банк",

"Банк Восток",

"Индустриалбанк",

"ПроКредит Банк".

К тестовому режиму подключены еще 44 банковских учреждения. Кроме того, 11 банков проходят стадию предварительных настроек для тестирования. В ближайшее время, по данным Минюста, 62 из 73 украинских банков присоединятся к системе автоматизированного списания долгов.

Ранее мы писали о том, что в столице вскоре подорожает стоимость проезда в метрополитене и наземном общественном транспорте. Цена за поездку в киевском общественном транспорте гарантированно не пересечет отметку в 20 гривен, в настоящее время депутаты дискутируют о новом тарифе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.