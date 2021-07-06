Наталія Королевська закликала владу провести вибори на Донбасі [ Редактировать ]
Провести вибори на Донбасі і зупинити введення військово-цивільних адміністрацій закликають владу в опозиції. Там вважають указ президента про створення військово-цивільних адміністрацій - неконституційним. Бо він позбавляє людей права на самоврядування.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Полностью парализована вся система местного самоуправления. Таких громад на Донеччине 10 плюс 8 на Луганщине. "Оппозиционная платформа - За жизнь" призывает президента парламент сделать все, чтобы как можно скорее провести выборы на всей контролируемой территории Донбаса, чтобы дать возможность людям жить при мирной жизни, эффективном самоуправлении, чтобы городами сегодня управляли не в режиме военного времени.
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