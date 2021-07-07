Третина українців мають антитіла до коронавірусу - МОЗ [ Редактировать ]
Третина українців мають антитіла до коронавірусу - це попередні дані дослідження, яке проводять МОЗ, Центр громадського здоров'я, Світовий банк та Український інститут соціальних досліджень імені Яременка.
Як розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, тепер фахівці визначать, як утворилися антитіла. Остаточні дані дослідження планують опублікувати наприкінці серпня.
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