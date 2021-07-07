На Чемпіонаті Євро-2020 визначився перший фіналіст [ Редактировать ]
На футбольному Євро-2020 визначився перший фіналіст. Це збірна Італії. У півфінальному двобої італійці переграли Іспанію. Основний чаc завершився нічиєю 0:0, в додатковий час рахунок був 1:1.
Переможця визначали в серії післяматчевих пенальті, і Італія була влучнішою.
Другий учасник фіналу визначиться сьогодні у матчі "Англія - Данія".
по теме
Наша збірна вийде на поле проти англійців - команди боротимуться за путівку до півфіналу Євро-2020
Нашим футболістам достатньо і нічиєї, щоб посісти друге місце в групі і вийти в плей-офф турніру
За путівку в плей-офф підопічні Шевченка боротимуться з австрійцями - нашу команду влаштує навіть нічия
Україна пробивається до 1/4 чемпіонату Європи й 3 липня гратиме матч з Англією у Римі
Які результати вирішального матчу групової стадії Євро-2020 і чи пройшли наші футболісти в одну восьму фіналу?
Експерти ВОЗ попереджають: сам факт проведення чемпіонату Європи з футболу може викликати нову хвилю зараження - навіть, якщо на стадіонах вболівальники дотримуватимуться усіх санітарних правил