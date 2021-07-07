На футбольному Євро-2020 визначився перший фіналіст. Це збірна Італії. У півфінальному двобої італійці переграли Іспанію. Основний чаc завершився нічиєю 0:0, в додатковий час рахунок був 1:1.

Переможця визначали в серії післяматчевих пенальті, і Італія була влучнішою.

Другий учасник фіналу визначиться сьогодні у матчі "Англія - Данія".