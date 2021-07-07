У Маямі росте кількість жертв внаслідок обвалу житлового будинку [ Редактировать ]
До 36 зросла кількість загиблих внаслідок обвалу будинку у Маямі. Напередодні з-під уламків витягли ще 4 тіла. Досі 109 осіб вважаються зниклими безвісти.
Нагадаємо, багатоповерхівка у Маямі обвалилася зо два тижні тому. Через ураган "Ельза", рятувальники призупиняли пошуки загиблих та знесли вцілілу частину будинку.
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