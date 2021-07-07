Сапери ДСНС розміновують звільнені території Донбасу [ Редактировать ]
На фронті встановилась тиша. Минулої доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Водночас, сапери ДСНС не припиняють розміновувати звільнені території. За добу очистили понад 11 гектарів землі та передали на знищення більш як сім десятків мін.
Напередодні відбулося засідання Тристоронньої контактної Групи. Українська сторона покинула засідання - адже російська сторона хотіла долучити до перемовин так звану представницю тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей Майю Пирогову - вона засуджена в Україні за терористичну діяльність.
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