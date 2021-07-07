Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 610 новых случая коронавирусной болезни, больше всего новых случаев в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В Украине госпитализировали 458 человек, умерли 33 пациента, а выздоровели 1666 человек. Протестовали методом ПЦР - 20 240 человек, методом ИФА - 9189 человек, экспресс-тестами - 16 739 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
- г. Киев - 217,
- Киевской - 49,
- Одесской - 36,
- Львовской - 32,
- Донецкой - 27 областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 238 974 лица;
- выздоровели - 2 174 353 лица;
- летальных случаев - 52 537.
Ранее мы писали, что вакцина от коронавирусной инфекции Covaxin способна на 77,8% защитить человеческий организм от инфицирования. Новая фаза исследований станет последней. Известно, что препарат также защищает от заражения штаммом коронавируса Дельта на 65,2%.
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