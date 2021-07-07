За минувшие сутки в Украине зафиксировали 610 новых случая коронавирусной болезни, больше всего новых случаев в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Украине госпитализировали 458 человек, умерли 33 пациента, а выздоровели 1666 человек. Протестовали методом ПЦР - 20 240 человек, методом ИФА - 9189 человек, экспресс-тестами - 16 739 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

г. Киев - 217,

Киевской - 49,

Одесской - 36,

Львовской - 32,

Донецкой - 27 областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 238 974 лица;

выздоровели - 2 174 353 лица;

летальных случаев - 52 537.

Ранее мы писали, что вакцина от коронавирусной инфекции Covaxin способна на 77,8% защитить человеческий организм от инфицирования. Новая фаза исследований станет последней. Известно, что препарат также защищает от заражения штаммом коронавируса Дельта на 65,2%.

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