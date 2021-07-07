В Одесі обвалився житловий будинок: є жертви [ Редактировать ]
Будинкопад в Одесі. Напередодні в місті загинула жінка, на яку у власній квартирі впала стеля. Перед тим обвалилася нежитлова споруда на вулиці неподалік. В Одесі вже півтора роки масово руйнуються будинки. Чому не витримують стіни?
Вулиця Степова - район одеської "Молдаванки", трагедія сталася в цьому дворі - загинула тітка Люся: так її називали усі сусіди. Жінці було 83 роки, мешкала одна на другому поверсі, у квартирі зненацька обвалилася стеля.
Марина Мартиненко, речниця ГУ ДСНС в Одеській області:
Власниця квартири знаходилася у квартирі - був увімкнений телевізор, а також двері були зачинені з середині. Тобто вона просто була дома - вона відпочивала.
У мерії кажуть: ймовірна причина руйнування - поважний вік будинку. А от щодо мешканців інших квартир, то їх все одно відселяти не будуть. Мовляв, загрози подальшого обвалення немає.
Наталія Мостовських, директорка Департаменту міського господарства Одеської міськради:
Это Молдаванка, год постройки - до 1917 года. Всем домам - 200 лет, дома из ракушечника, срок жизни ракушечника 60 лет.
Але у переліку аварійних чи ветхих будинок не значився. Тож виникає питання до комунальників: чому саме?
Олександр Новицький, директор КП "ЖКС Хмельницький":
А тому що аварійність будинку визначає комісія архітектурна! Якщо не було скарг людей, що там тріщіть щось, валиться, нахиляється - то комісію, зрозуміло, створено не було, якщо комісії не було - і висновку про стан будівлі ми також не бачимо!
А ось сусіди загиблої розповідають: зверталися до комунальників, скаржилися на стан помешкань.
Тетяна Кузьменко, мешканка сусіднього будинку:
Ну, как он не аварийный - когда он еле на соплях там держится! Там все рушится! Ну, посмотрите на эти стены - ну, посмотрите: все сыпется!
Елеонора Анан'єва, мешканка пошкодженого будинку:
Они ничего не делают в ЖЭКе - абсолютно! У нас течет крыша - ни одного желоба нет!
Остаточну причину руйнування мають встановити експерти: поки ж на місці працюють працівники поліції.
Слід зазначити, що за кілька годин до цієї трагедії в Одесі стався ще один обвал будинку - в тому ж районі, на вулиці Старопортофранківській обвалилася двоповерхова будівля. Уламками розтрощило дві автівки. Але цього разу ніхто не постраждав: це приміщення колишньої котельні, вони були нежитлові.
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