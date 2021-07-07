У Німеччині повертають на трибуни футбольних вболівальників [ Редактировать ]
У Німеччині повертають на трибуни футбольних вболівальників. З наступного сезону погодили максимальне заповнення 50 відсотків, але не більше 25 тисяч глядачів.
На стадіони допускатимуть вакцинованих, тих, хто вже перехворів протягом останніх шести місяців, або ж мають свіжий негативний тест на коронавірус. Маски при вході на стадіон залишаються обов'язковими, втім безпосередньо на місці їх можна буде зняти.
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