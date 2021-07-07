COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
610 випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 33 пацієнти померло, майже 1700 одужали.
Найбільше інфікувань у столиці, на Київщині та Одещині, - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
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