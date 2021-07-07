Національна традиція, що стала культурним спадком людства. Боснійські косарі зібралися на фестиваль, який торік отримав всесвітнє визнання - потрапив до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Що особливого у цьому змаганні, і як боснійці бережуть свої традиції?

Щороку у липні косарі з боснійського міста Купрес збираються вранці на косовицю. І не просто зрізати траву, а змагатися у цьому вмінні. Місцевому фестивалю косарів уже понад 250 років.

Мілорад Сладоєвіч, косар, переможець змагання:

Батько навчив мене косити траву. У нашій сім'ї кожен чоловік повинен це вміти, байдуже, якого віку. Це було надзвичайно важливо. Тому це правило поширилося і на мене. Я виріс з косою в руках, і так навчився косити. Коли я чую, як інструмент стинає траву, я відчуваю прилив адреналіну до ніг. Не знаю, скільки ще мені судилося косити, але поки здоров'я дозволяє.

На фестиваль з'їжджаються косарі не тільки з усієї Боснії, а й з сусідніх балканських країн. Учасники вбираються у одяг, традиційний для свого села чи міста. Кожен мусить скосити траву на ділянці площею 350 квадратних метрів. І обов'язково вручну - косою, виготовленою ковалем.

Мілорад Сладоєвіч, косар, переможець змагання:

Коси - вони, як вино. Чим старші - тим ліпші. Як сливове бренді, яке треба витримувати двадцять років у дерев'яній бочці. З косами те ж саме.

Маріо Прлєвіч, косар, срібний призер змагання:

Моїй косі 40 років. Коли люди бачать, чим я кошу, вони з мене кепкують. Мене це трохи ображає, але косити таким знаряддям надзвичайно ефективно.

Судді враховують витрачений косарем час, його розмах, чистоту та красу скошеного поля. Ця місцева традиція така давня і так дбайливо збережена, що цього року потрапила до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Матко Цурковіч, президент Асоціації косарів Купресу:

Ми дотрималися всіх вимог, і наш фестиваль, тобто цю традицію, внесли до списку нематеріальної культурної спадщини людства. Це корона для Купресу, для його населення, яке береже свої традиції.

У змаганні вибирають трьох найкращих косарів. Переможець отримує титул найкращого, місцевою мовою, - "косбаса", що забезпечує йому відповідну репутацію.